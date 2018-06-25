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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Балахне Нижегородской области 12-летнего Игоря Стемасова

25 июня 2018 17:37  [71] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Балахне Нижегородской области 12-летнего Игоря Стемасова. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер".

Согласно информации, мальчик ушел из дома 25 июня 2018 года. Последний раз его видели у карьера в п. Истомино.

Приметы пропавшего: рост 140 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в зеленые шорты, белую майку и синие кроссовки.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).

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