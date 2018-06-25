Астраханский завод "Лотос" начал строительство второго судна для нижегородской "Гамы" Бизнес

Фото: Объединенная судостроительная корпорация

Судостроительный завод "Лотос" (г. Нариманов, Астраханская область) начал строительство второго круизного судна для нижегородской ГК "Гама". Об этом пресс-служба завода сообщала 22 июня 2018 года.

Согласно информации, церемония закладки судна состоялась 21 июня. Суда строятся по проекту "Золотое кольцо". Они будут рассчитаны на 180 пассажиров, которые будут размещаться в каютах первого класса и "Люкс". Осадка судов составит 1,2 м, габарит по высоте 8,6 м. Это позволит использовать суда на неглубоких реках, позволит им проходить под мостами и подходить к необорудованному причалом берегу. Длина судов – 81,6 м, ширина – 13,8 м, мощность главных дизель-генераторов 3х320 кВт, скорость экономического хода на глубокой воде – 18 км/ч, тип движительно-рулевого комплекса – колесный, привод гребных валов – электромеханический.

Напомним, в декабре 2017 года генеральный директор ООО "Гама" Дмитрий Галкин сообщил НИА "Нижний Новгород", что инвестиции в строительство двух судов составят порядка 800 млн рублей без НДС. По его словам, планируется, что суда будут курсировать по кольцевой линии от Нижнего Новгорода через Оку до Северного речного вокзала Москвы, далее они будут проходить через центр столицы, а потом возвращаться в Нижний Новгород.