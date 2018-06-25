Увезённые отцом в 2017 году два малолетних ребёнка из Нижегородской области найдены живыми 25 июня Общество

Увезённые отцом в 2017 году два малолетних ребёнка из Нижегородской области найдены живыми. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 25 июня 2018 года.

"Найдены. Живы", - сообщают волонтёры. Подробности не разглашаются.

Напомним, что два мальчика четырёх и шести лет 2 июня 2017 года были увезены отцом из поселка Ждановский Кстовского района. С февраля 2018 года к их поиску подключились волонтёры.