Увезённые отцом в 2017 году два малолетних ребёнка из Нижегородской области найдены живыми 25 июня

Увезённые отцом в 2017 году два малолетних ребёнка из Нижегородской области найдены живыми. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 25 июня 2018 года.
"Найдены. Живы", - сообщают волонтёры. Подробности не разглашаются.
Напомним, что два мальчика четырёх и шести лет 2 июня 2017 года были увезены отцом из поселка Ждановский Кстовского района. С февраля 2018 года к их поиску подключились волонтёры.
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