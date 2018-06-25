Житель Нижегородской области осуждён на 24 года за убийство двух пенсионеров и хищение у них старинных икон Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Нижегородской области осуждён на 24 года за убийство пожилой супружеской пары и хищение у них старинных икон. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 26 июня 2018 года.

Согласно информации, суд вынес обвинительный приговор в отношении 44-летнего уроженца Краснооктябрьского района и 20-летней жительницы Сергача.

Судом установлено, что осенью 2016 года мужчина и женщина на автомобиле с похищенными незадолго до этого госномерами проникли в дом знакомых пенсионеров с целью хищения икон. Мужчина в упор выстрелили в хозяина дома из обреза, а его супруге нанес смертельное ножевое ранение. После этого совместно с подельницей они похитили старинные иконы стоимостью более 1 млн рублей.

В ходе предварительного следствия похищенные иконы были обнаружены, изъяты и возвращены законным владельцам.

Суд приговорил мужчину по совокупности преступлений к 24 годам лишения свободы. Его соучастнице, с учётом наличия малолетнего ребенка, наказание отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста.