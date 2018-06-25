Последние новости рубрики Происшествия
26 июня 2018 11:24  [142] Житель Нижегородской области осуждён на 24 года за убийство двух пенсионеров и хищение у них старинных икон
26 июня 2018 09:47  [612] Суд приговорил двух нижегородцев к двум годам колонии за хищение золотых украшений у женщин
25 июня 2018 17:37  [228] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Балахне Нижегородской области 12-летнего подростка (найден живым 25 июня)
25 июня 2018 17:13  [289] Доследственная проверка проводится по факту избиения ребенка в Канавинском районе Нижнего Новгорода
25 июня 2018 16:43  [445] Трамвай сошел с рельсов на улице Белинского в Нижнем Новгороде 25 июня
25 июня 2018 16:31  [182] Мужчина подозревается в убийстве знакомого в Воскресенском районе Нижегородской области
25 июня 2018 16:22  [429] "Нижегородский водоканал" планирует устранить провал асфальта в мкрн Мещерское озеро к 26 июня
25 июня 2018 15:31  [212] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Василия Михайлова
25 июня 2018 15:27  [236] Гострудинспекция в Нижегородской области расследует случай травмы на строительстве свиноводческого комплекса
25 июня 2018 13:06  [250] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в г. Бор Нижегородской области Галины Алешиной
Происшествия

Житель Нижегородской области осуждён на 24 года за убийство двух пенсионеров и хищение у них старинных икон

26 июня 2018 11:24  [142] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Нижегородской области осуждён на 24 года за убийство пожилой супружеской пары и хищение у них старинных икон. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 26 июня 2018 года.

Согласно информации, суд вынес обвинительный приговор в отношении 44-летнего уроженца Краснооктябрьского района и 20-летней жительницы Сергача.

Судом установлено, что осенью 2016 года мужчина и женщина на автомобиле с похищенными незадолго до этого госномерами проникли в дом знакомых пенсионеров с целью хищения икон. Мужчина в упор выстрелили в хозяина дома из обреза, а его супруге нанес смертельное ножевое ранение. После этого совместно с подельницей они похитили старинные иконы стоимостью более 1 млн рублей.

В ходе предварительного следствия похищенные иконы были обнаружены, изъяты и возвращены законным владельцам.

Суд приговорил мужчину по совокупности преступлений к 24 годам лишения свободы. Его соучастнице, с учётом наличия малолетнего ребенка, наказание отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph