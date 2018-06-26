Грузовик горел на Окском съезде в Нижнем Новгороде утром 26 июня Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Грузовик горел на Окском съезде в Нижнем Новгороде утром 26 июня 2018 года. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании грузового автомобиля ГАЗ 3307 на Окском съезде поступило в 08:51. Площадь пожара составила 3 кв. метра. В результате пожара обгорел моторный отсек автомобиля и кабина водителя. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовало девять человек от ГУ МЧС и две единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации оборудования.

Напомним, что 24 июня на трассе М-7 в Кстовском районе сгорел автомобиль УАЗ.