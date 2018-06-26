Пропавший в Богородском районе Нижегородской области Василий Михайлов найден живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 26 июня 2018 года.
Напомним, 58-летний пенсионер 25 июня вышел из электрички на ст. Шониха и пропал. Мужчина является инвалидом I группы.
Причины исчезновения мужчины, в также обстоятельства, при которых он был найден, не уточняются.
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