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Происшествия

Пропавший в Богородском районе Нижегородской области Василий Михайлов найден живым

26 июня 2018 13:22  [85] Происшествия

Пропавший в Богородском районе Нижегородской области Василий Михайлов найден живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 26 июня 2018 года.

Напомним, 58-летний пенсионер 25 июня вышел из электрички на ст. Шониха и пропал. Мужчина является инвалидом I группы.

Причины исчезновения мужчины, в также обстоятельства, при которых он был найден, не уточняются.

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