Четыре банка откроют нижегородскому правительству кредитные линии на 4 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Четыре банка откроют правительству Нижегородской области кредитные линии на 4 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, кредитную линию на 500 млн рублей со сроком действия один год региону откроет ПАО "Западно-Сибирский коммерческий банк". Стоимость контракта составила 36,8 млн рублей при начальной цене в 40 млн рублей.



Еще одну кредитную линию – на 1 млрд рублей – откроет ПАО "Саровбизнесбанк". Ее срок также составит один год. Цена контракта – 73,6 млн рублей при начальной цене в 80 млн рублей.



Победителем еще двух аукционов было признано ПАО "Банк ВТБ". Организация стала единственным участником торгов. Лимит задолженности по одной кредитной линии – 1 млрд рублей. Срок – три года. Стоимость контракта равна начальной – 247 млн рублей. Размер второй кредитной линии – 500 млн рублей, срок – один год, стоимость – 40 млн рублей.



Пятую кредитную линию правительству откроет АКБ "АК Барс". Размер кредита – 1 млрд рублей. Срок линии – один год. Сумма контракта составила 79,6 млн рублей при начальной цене в 80 млн рублей.



Напомним, средства необходимы для погашения госдолга и финансирования дефицита бюджета.



Напомним также, что по данным на 1 мая госдолг региона составлял 70 млрд 400,1 млн рублей. Коммерческие кредиты на тот момент в его структуре отсутствовали. Дефицит бюджета в настоящее время составляет порядка 3 млрд рублей.