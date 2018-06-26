Тарифное бремя для «оборонки»

Фото: АПЗ

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере тарифного регулирования прошли в Торгово-промышленной палате региона. Интересы оборонно-промышленного комплекса представил генеральный директор АО «АПЗ», председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

К панельной дискуссии «Бремя тарифов для оборонки» были приглашены исполнители и комплектаторы по государственному оборонному заказу. Не секрет, что тарифы на энергоресурсы в нашем регионе выше, чем в других. И это напрямую сказывается на конкурентоспособности предприятий. А между тем промышленность, в частности оборонная, во многом определяет развитие экономики области. Предприятиям сложно развиваться, когда доля затрат на оплату тарифов составляет от 20 до 80% чистой прибыли.

- Поставки по государственному оборонному заказу регулируются фиксированными ценами на продукцию и очень жестко привязаны к индексу-дефлятору, который устанавливается минэкономразвития. Он не превышает 6% в год, что, безусловно, не отражает реалий инфляционных процессов в экономике. Большая часть нагрузки в составе затрат предприятия – это потребление энергоресурсов. И мы наблюдаем значительный рост энерготарифов, в частности по электроэнергии. Так, в прошлом году для различных предприятий он колебался от 13 до 19%. В этом году мы уже ощутили рост в районе 9-9,5%, - отметил Олег Лавричев.

Инициатором обсуждения темы регулирования тарифов для «оборонки» выступило управление Федеральной антимонопольной службы, которое является контролирующим органом в сфере государственного оборонного заказа, в частности ценообразования на продукцию. Действуя согласно указу президента России о национальном плане развития конкуренции, ФАС убеждена, что этот механизм нужно внедрять и в сферу государственного оборонного заказа.

- «Оборонка» – это наше все, это наш бюджет. У нас же нет ископаемых – угля, нефти, газа. Все, что мы зарабатываем, – мы зарабатываем своими руками, и «оборонка» вносит в это большой вклад. Но этот же сектор несет большую нагрузку, в том числе тарифную. Это те гири на ногах, с которыми надо что-то делать, - прокомментировал руководитель Нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы Михаил Теодорович. - Тарифы – это изъятие, это хуже налогов. Не заплатил за энергию - ничего не получится. И чем выше тариф, тем хуже экономика. Казалось бы, все делается правильно, но при высоких тарифах конкурентоспособность предприятий может быть нулевая. Это все равно что воду носить дырявым ведром.

Один из вариантов решения проблемы – заключение регуляторных соглашений с ресурсоснабжающими организациями, когда тарифы будут долгосрочные. Предлагается ввести неизменную тарификацию для предприятий гособоронзаказа на срок в пять лет. Этот законопроект уже подготовило Министерство энергетики РФ.

- Для предприятий, работающих в сфере государственного оборонного заказа, свойственен длительный производственный цикл. Для изготовления такой сложной и ресурсоемкой продукции важно иметь долгосрочные, прозрачные и стабильные тарифы. Федеральные органы власти в настоящее время ведут работу, направленную на то, чтобы регуляторы регионов имели возможность заключать с ресурсоснабжающими организациями соглашения, в которых будут прописаны долгосрочные тарифы сроком более пяти лет. Полагаю, что в ближайшее время такой законопроект будет утвержден, - заявил руководитель Региональной службы по тарифам Нижегородской области Алексей Малухин.

На мероприятии обсудили также итоги контрольно-ревизионной деятельности региональной службы по тарифам, новые подходы к пресечению картельных сговоров, работу в сфере госзакупок и другие вопросы.

Людмила Фокеева.

Фото Елены Галкиной.