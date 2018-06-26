Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова стала призером двух мировых первенств по пауэрлифтингу

Фото: АПЗ

Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова стала призером сразу двух мировых первенств по пауэрлифтингу в дисциплине «жим». С очередным успехом девушку и ее тренера Сергея Шипова поздравил генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Серебряную медаль мирового первенства по экипировочному жиму, прошедшего в Южной Африке, Надежда завоевала, взяв вес 125 кг. Бронзу принесли ей 87,5 кг, выжатые в Финляндии на Первенстве мира уже по классическому жиму, или безэкипировочному.

- Я седой неспроста, - смеется тренер Сергей Шипов. – Нервничаю много. Тренеры на соревнованиях переживают больше, чем сами спортсмены, хотя иногда это и незаметно. Восемь лет назад я начал тренировать в ФОКе, и Надя пришла в секцию одной из первых. Она та из немногих, что остались в спорте, целеустремленно продолжая идти вперед.

Связь силачей с Арзамасским приборостроительным заводом, откуда и начал развиваться городской пауэрлифтинг, не прерывается: уже несколько лет финансовую поддержку для участия в соревнованиях различного уровня оказывает генеральный директор предприятия Олег Лавричев.

- Сегодня мы снова чествуем выдающуюся арзамасскую спортсменку, мастера спорта по пауэрлифтингу, секретаря областной спортивной федерации по пауэрлифтингу Надежду Чурилову, - отметил Олег Лавричев. - За последние два месяца она одержала ряд достойных побед на первенствах мира, а также Кубке России. Для нас эти победы - гордость, пример результата, который может быть вполне достижим, если человек проявляет волю к победе, характер, настойчивость в достижении цели. Кроме того, хочу отметить, что, несмотря на самоотдачу в спорте, Надежда успевает еще и хорошо учиться. Она неоднократный победитель городских, областных олимпиад по математике и физике. А сейчас заканчивает бакалавриат АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева на кафедре «Прикладная математика», защищает диплом с отличием. От всей души поздравляю спортсменку и ее тренера с мировым спортивным достижением!

Олег Вениаминович подарил Надежде Чуриловой электронный блокнот, который пригодится ей в учебе и работе секретаря СФНО по пауэрлифтингу, тренеру Сергею Шипову – корпоративный набор аксессуаров работы кожевенных мастеров региона. В ответ спортсменка и тренер преподнесли генеральному директору АПЗ памятные сувениры из городов и стран, в которых Надежда завоевала свои последние награды.

Екатерина Мулюн.

Фото Елены Галкиной.

Надежда Чурилова:

- У меня была мечта - участвовать в международных стартах. После первых европейских соревнований в 2015 году я уже и не думала, что выйду на мировой уровень. Но случилось чудо – прошлой осенью я стала первой на Первенстве Европы, потом в январе выиграла Первенство России, тем самым пройдя отбор в основной состав российской команды, и оказалась сразу на двух серьезнейших стартах. Теперь буду набирать форму – впереди два первенства Европы.