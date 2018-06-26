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Общество

Члены молодежного парламента Дзержинска Нижегородской области начали ликвидацию граффити с рекламой наркотиков

26 июня 2018 15:13  [71] Общество

Члены молодежного парламента Дзержинска Нижегородской области начали ликвидацию граффити с рекламой наркотиков. Об этом Гордума Дзержинска сообщила 26 июня 2018 года.

На обсуждение молодежного парламента была представлена информация о выявленных граффити с рекламой наркотических средств. Весной 2018 года силами членов молодежного парламента был проведен мониторинг и фиксирование граффити с рекламой наркотических средств на территории Дзержинска. По итогам проведенной работы сформирован перечень из 97 адресов.

Была сформирована рабочая группа по ликвидации граффити. Рейд был назначен на 24 июня. По результатам рейда Максим Харченко, Константин Беляев, Игнат Мурзин, Дмитрий Морозов, Вячеслав Ардабьев привели в порядок пять объектов на территории города. Напомним, что информация о выявленных граффити парламентариями направлена в администрацию города, которая предложила управляющим компаниям ликвидировать надписи на многоквартирных жилых домах.

Также на заседании Максим Харченко избран от Дзержинска в молодежный парламент при Заксобрании Нижегородской области. Представлявшая Дзержинск ранее Светлана Любезнова вышла из городского молодежного парламента.

Помимо этого, члены молодежного парламента города на заседании 22 июня поставили перед собой задачу провести в срок до 1 августа мониторинг несанкционированных свалок и состояния детских площадок в рамках проекта "Безопасность детям". Для этого она поделили город на участки, подлежащие обследованию, и разделились на группы.

Кроме того, члены парламента сформировали рабочую группу для объезда площадок и проведения анализа реализации временной занятости несовершеннолетних и проекта "Дворовая практика".

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