Муж и жена получили 5,5 и 4 года колонии за мошенничество с жильем в Нижегородской области на 13,4 млн рублей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Супружеская пара осуждена за мошенничество с жильем в Нижегородской области на 13,4 млн рублей. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 26 июня 2018 года.

Согласно информации, в 2011 – 2015 годах супруги учреждали и возглавляли компании и под предлогом строительства малоэтажного жилья похитили у граждан в общей сложности 13,4 млн рублей.

Уголовное дело рассматривалось по пяти преступлениям, предусмотренным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). По делу были заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму более 9 млн рублей.

Муж осужден на 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ему зачтено время, проведенное под стражей, а также под домашним арестом. Супруга осуждена на четыре года колонии общего режима с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. В удовлетворении исков потерпевших в части компенсации морального вреда было отказано за необоснованностью. Приговор в законную силу не вступил.