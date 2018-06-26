Два нижегородца предстанут перед судом по обвинению в кражах регистраторов из автомобилей и мошенничестве на АЗС Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два нижегородца предстанут перед судом по обвинению в кражах регистраторов из автомобилей и мошенничестве на АЗС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 26 июня 2018 года.

По версии следствия, два жителя Нижнего Новгорода 26 и 33 лет в декабре 2017 года вечером и ночью разбивали стекла припаркованных у домов автомобилей и похищали из них видеорегистраторы и антирадары.

Кроме того, один из обвиняемых осенью 2017 года совершил несколько мошенничеств на АЗС. "Мужчина предлагал автомобилистам свои услуги по продаже моторного топлива по цене, которая была ниже рыночной. На автозаправочных станциях молодой человек под видом покупателя заправлял автомобили, получая от их владельцев наличные средства. При этом деньги в кассу он вносить не собирался, пытаясь расплатиться банковской картой, на которой отсутствовали денежные средства. Чтобы покинуть территорию АЗС, нижегородец создавал видимость телефонного разговора о перечислении ему денежных средств на банковскую карту, после чего выходил из помещения АЗС и скрывался с места происшествия", - сообщает прокуратура.

Всего мужчины совершили 18 преступлений. В результате 17 потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму более 130 тысяч рублей. Обвиняемые свою вину признали в полном объеме.

Уголовное дело по п.п."а,в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража) и ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничества) направлено в суд. По делу потерпевшими заявлены гражданские иски на сумму свыше 110 тысяч рублей.

За совершение данных преступлений предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.