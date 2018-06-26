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Политика

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подал документы на выборы главы региона

26 июня 2018 18:18  [81] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подал документы на выборы главы региона. Об этом сообщила пресс-служба НРО "Единой России".

Согласно информации, единоросс Никитин подал в избирком пакет документов 26 июня 2018 года - спустя ровно девять месяцев после своего назначения временно исполняющим обязанности. После подачи документов он отметил, что не планирует уходить в длительный отпуск для проведения избирательной кампании, которая, по его мнению, должна стать "конкуренцией не людей, а идей".

Напомним также, что днем ранее документы в избирком на выборы губернатора подали зампредседателя Заксобрания Владислав Егоров (КПРФ) и депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР). От "Справедливой России" на выборы будет выдвинута депутат Заксобрания Галина Клочкова.

Выборы пройдут 9 сентября.

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