Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подал документы на выборы главы региона Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подал документы на выборы главы региона. Об этом сообщила пресс-служба НРО "Единой России".

Согласно информации, единоросс Никитин подал в избирком пакет документов 26 июня 2018 года - спустя ровно девять месяцев после своего назначения временно исполняющим обязанности. После подачи документов он отметил, что не планирует уходить в длительный отпуск для проведения избирательной кампании, которая, по его мнению, должна стать "конкуренцией не людей, а идей".

Напомним также, что днем ранее документы в избирком на выборы губернатора подали зампредседателя Заксобрания Владислав Егоров (КПРФ) и депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР). От "Справедливой России" на выборы будет выдвинута депутат Заксобрания Галина Клочкова.

Выборы пройдут 9 сентября.