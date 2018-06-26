Благоустройством сквера и городского парка в Богородске Нижегородской области займется ООО "Вираж" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Благоустройством территорий сквера Желтовский пруд по ул. Московская и городского парка по ул. Фрунзе в Богородске Нижегородской области займется ООО "Вираж" (Нижний Новгород). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, компания стала победителем торгов, прошедших 22 июня 2018 года. В аукционе также участвовало ООО "ЭрикСтрой" (п. Буревестник Богородского района), но организация запросила за свои услуги на 100 тысяч рублей больше, чем "Вираж". Начальная цена контракта составляла 21,4 млн рублей. ООО "Вираж" стало победителем, назвав стоимость в 18,8 млн рублей.

Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 1 сентября 2018 года. Подрядчик должен будет на территории Желтовского пруда обустроить берега водоема, восстановить асфальт, установить светильники, скамейки, урны, а также заняться фонтаном на мосту. В городском парке появятся гравийные дорожки, восстановят асфальт по периметру ограждения парка снаружи, подготовят скейтплощадку и детский игровой комплекс, обустроят берега водоема, отремонтируют ограждения, опилят деревья, расчистят территорию, создадут растительный лабиринт, установят скамейки и урны, контейнерную площадку и электроосвещение.

Напомним, что Нижегородское правительство по итогам голосования жителей определило 31 общественную территорию для первоочередного благоустройства в рамках федеральной программы Формирование комфортной городской среды в 2018 году.

СПРАВКА:

ООО "Вираж" зарегистрировано в 2010 году. Уставный капитал - 10 тысяч рублей, директор и единственный учредитель – Сергей Юрьевич Балдин.