Депутаты ЗС НО ознакомились с проверкой качества ремонта дорог 26 июня Общество

Депутаты Заксобрания Нижегородской области ознакомились с проверкой качества ремонта дорог. Об этом пресс-служба парламента сообщила 26 июня 2018 года.

Согласно информации, на участке автодороги Ряжск – Касимов – Муром - Нижний Новгород состоялось выездное совещание комитета по транспорту и дорожному хозяйству для ознакомления с порядком проведения работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения.

В частности, участники мероприятия проверили, как работает измерительное оборудование, которое оценивает качество дорожного полотна. Как пояснили эксперты, систематический мониторинг является основой управления состоянием автомобильных дорог и исходной базой для эффективного использования средств и материальных ресурсов, направляемых на реконструкцию, ремонт и содержание дорожной сети.

В сообщении говорится, что 2018 году государственной программой "Развитие транспортной системы Нижегородской области" предусмотрены 35 млн рублей на проведение работ по диагностике более трех тысяч км автомобильных дорог общего пользования регионального значения, находящихся в государственной собственности региона.

"Тема текущего состояния дорог очень важна. Сегодня нам было продемонстрировано измерительное оборудование в действии. Эта машина обладает широким спектром полезных функций. Так, качественный инструментарий дает понять, какое количество дорог соответствует нормативам. Также своевременная диагностика автомобильных дорог позволяет более рационально использовать финансовые ресурсы на содержание и ремонт дорог и выявлять места повышенной аварийности. Кроме того, приемочная диагностика после капитального строительства или ремонта позволяет оценить качество выполненных работ дорожно-строительными организациями", - отметил председатель комитета Владимир Солдатенков.