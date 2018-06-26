"За два дня иностранные болельщики съели месячный запас бургеров", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 27 июня Общество

"За два дня иностранные болельщики съели месячный запас бургеров", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 27 июня 2018 года.

Первый раз за свою историю наш город принимает столько иностранцев. Главным центром веселья стала улица Большая Покровская, а точнее три местных бара, где отбоя от иностранцев нет уже более двух недель. Как признался "НР" управляющий этих трёх кафе Иван Подряднов, всего лишь за пару дней заведения сделали месячную выручку по продаже бургеров. Секрет успеха прост: здесь разрешают больше, чем в других кафе. "Веселитесь, кричите, ломайте немного мебель, - отзывается управляющий. А ещё здесь сняли специальный склад для пива, чтоб оно не кончалось и всегда текло рекой. Как иностранные гости оценили гостеприимство нижегородцев и поразил ли их хлебосол Нижнего Новгорода – Подробности в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



Как на самом деле Нижний Новгород получил право принимать чемпионат мира по футболу и какую роль среди критериев отбора сыграли его природные красоты? Оказывается, одну из главных. Да, да, Чемпионат мира по футболу — это ещё и прекрасная возможность для страны-организатора показать, что называется, товар лицом. И здесь Нижний Новгород со своим знаменитым волжским откосом и перепадами высот оказался вне конкуренции. Не случайно стадион был построен на Стрелке: чтобы показать всему миру величие русской природы. Изначально Нижний Новгород рассматривался как один из главных претендентов на победу в негласном соревновании. Во-первых, Нижний входит в пятёрку самых крупных городов страны. Во-вторых, наш город расположен в европейской части государства, до него удобно добираться из Москвы. Ещё один позитивный фактор, который сыграл свою роль при окончательном распределении — вменяемое и понятное федеральному центру руководство региона во главе с Валерием Шанцевым. Какая судьба ждёт Нижний Новгород после окончания мирового футбола и как ещё Нижний Новгород получил право принимать чемпионат мира по футболу? – Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



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