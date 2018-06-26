Житель Гагинского района Нижегородской области обвиняется в поджоге дома сожительницы за отказ дать ему деньги на спиртное Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Гагинского района Нижегородской области обвиняется в поджоге дома сожительницы за отказ дать ему деньги на спиртное. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 27 июня 2018 года.

По версии следствия, 4 марта 2018 года нигде не работающий и не имеющий своего собственного постоянного источника дохода 49-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения пришёл домой к своей 37-летней сожительнице. Он потребовал у неё деньги для приобретения дополнительной порции спиртного. Однако женщина отказала сожителю. Мужчина в отместку поджёг бумажные обои и паклю в коридоре деревянного дома. Но так как сразу после этого в коридор вышла хозяйка дома, она потушила пламя водой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.