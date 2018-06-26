Прокуратура обязала администрацию Нижнего Новгорода обеспечить центральным водоснабжением дома в Кузнечихе до конца 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура обязала администрацию Нижнего Новгорода обеспечить центральным водоснабжением дома в деревне Кузнечиха Советского района до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 27 июня.

Согласно информации, по результатам прокурорской проверки в 2014 году было установлено, что часть жилых домов в Кузнечихе обеспечивались водой за счет расположенной в деревне инженерной инфраструктуры: артезианской скважины, водонапорной башни и водораспределительной сети. При этом периодически происходили перебои в водоснабжении. По результатам проведенных лабораторных исследований образцов воды из источника водоснабжения было установлено, что питьевая вода не соответствовала требованиям санитарных правил и норм по микробиологическим показателям.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к администрации города об обязании обеспечить водоснабжение жилых домов. Решением Нижегородского районного суда от 12 сентября 2014 года на администрацию Нижнего Новгорода была возложена обязанность по организации в Кузнечихе централизованного водоснабжения с использованием водопроводных сетей и коммуникаций. Позднее администрации была предоставлена отсрочка до 1 марта 2018 года.

При этом пожданным на июнь 2018 года решение суда не исполнено. В связи с этим прокуратура города внесла представление главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову, после его рассмотрения принято решения, что мероприятия по выполнению строительно-монтажных работ должны быть реализованы в 2018 году.