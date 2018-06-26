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Движение транспорта по ул. Ошарской в Нижнем Новгороде будет ограничено 18 – 24 июля. Об этом центр организации дорожного движения города сообщал 26 июня 2018 года.
Согласно информации, в связи со строительно-монтажными работами с 18 до 20 июля движение на участке в районе дома №53 будет организовано по суженой полосе, с 20 по 24 июля движение на этом отрезке будет прекращено.
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