Движение транспорта по ул. Ошарской в Нижнем Новгороде будет ограничено 18-24 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта по ул. Ошарской в Нижнем Новгороде будет ограничено 18 – 24 июля. Об этом центр организации дорожного движения города сообщал 26 июня 2018 года.

Согласно информации, в связи со строительно-монтажными работами с 18 до 20 июля движение на участке в районе дома №53 будет организовано по суженой полосе, с 20 по 24 июля движение на этом отрезке будет прекращено.