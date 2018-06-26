Пенсионерка погибла на пожаре в Навашинском г.о. Нижегородской области 26 июня Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка погибла на пожаре в Навашинском г.о. Нижегородской области 26 июня 2018 года.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, по данному факту организована проверка. Согласно информации, 26 июня в селе Поздняково произошло возгорание одноэтажного деревянного жилого дома. После ликвидации пожара сотрудниками МЧС была обнаружена погибшая 84-летняя хозяйка дома.

По предварительным данным, очаг возгорания находился позади дома в хозяйственной постройке. При осмотре тела пенсионерки телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере ее гибели, не обнаружено. Погибшая проживала одна.

Предполагается, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.