Последние новости рубрики Происшествия
27 июня 2018 14:00  [68] Двое взрослых и ребенок утонули в Нижегородской области 26 июня
27 июня 2018 13:12  [77] Пенсионерка погибла на пожаре в Навашинском г.о. Нижегородской области 26 июня
27 июня 2018 11:14  [156] Трое нижегородцев предстанут перед судом по обвинению в 20 кражах фар с иномарок
27 июня 2018 09:49  [750] Житель Гагинского района Нижегородской области обвиняется в поджоге дома сожительницы за отказ дать ему деньги на спиртное
26 июня 2018 19:30  [220] Мужчина приговорен к девяти годам за убийство брата в Починковском районе Нижегородской области
26 июня 2018 17:25  [339] Два нижегородца предстанут перед судом по обвинению в кражах регистраторов из автомобилей и мошенничестве на АЗС
26 июня 2018 13:24  [304] Тело мужчины обнаружено в пруду в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 25 июня
26 июня 2018 13:22  [230] Пропавший в Богородском районе Нижегородской области Василий Михайлов найден живым
26 июня 2018 12:52  [1702] Грузовик горел на Окском съезде в Нижнем Новгороде утром 26 июня
26 июня 2018 12:15  [393] Уголовное дело возбуждено в отношении нижегородца по подозрению в угрозе физической расправой ребенку
Происшествия

Пенсионерка погибла на пожаре в Навашинском г.о. Нижегородской области 26 июня

27 июня 2018 13:12  [77] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка погибла на пожаре в Навашинском г.о. Нижегородской области 26 июня 2018 года.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, по данному факту организована проверка. Согласно информации, 26 июня в селе Поздняково произошло возгорание одноэтажного деревянного жилого дома. После ликвидации пожара сотрудниками МЧС была обнаружена погибшая 84-летняя хозяйка дома.

По предварительным данным, очаг возгорания находился позади дома в хозяйственной постройке. При осмотре тела пенсионерки телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере ее гибели, не обнаружено. Погибшая проживала одна.

Предполагается, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph