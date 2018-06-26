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Пенсионерка погибла на пожаре в Навашинском г.о. Нижегородской области 26 июня 2018 года.
Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, по данному факту организована проверка. Согласно информации, 26 июня в селе Поздняково произошло возгорание одноэтажного деревянного жилого дома. После ликвидации пожара сотрудниками МЧС была обнаружена погибшая 84-летняя хозяйка дома.
По предварительным данным, очаг возгорания находился позади дома в хозяйственной постройке. При осмотре тела пенсионерки телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере ее гибели, не обнаружено. Погибшая проживала одна.
Предполагается, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.
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