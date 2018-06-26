НБД-Банк предоставил 9,9 млн рублей нижегородскому "Метаком Сервис" для расширения производства Бизнес

НБД-Банк предоставил 9,9 млн рублей нижегородскому ООО "Метаком Сервис" для расширения производства. Об этом пресс-служба банка сообщила 27 июня 2018 года.

Согласно информации, компания, специализирующаяся на создании систем видеонаблюдения, приобрела в собственность производственное помещение для дальнейшего расширения производства. Специальная ставка по кредиту была обеспечена поручительством корпорации МСП в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование предоставило возможность предприятию снизить расходы на аренду помещений, расширить производственные и складские площади, повысить эффективность использования недвижимости и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие производства.

"НБД-Банк на постоянной основе проводит планомерную работу, направленную на использование различных механизмов государственной поддержки малого и среднего бизнеса. По состоянию на июнь 2018 года в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП НБД-Банком утверждено 27 кредитов на общую сумму более 617 млн рублей", - сообщил начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

СПРАВКА:

"Метаком Сервис" с 2005 года предоставляет услуги по установке и обслуживанию систем ограничения доступа, видеонаблюдения и приборов учета ресурсов.