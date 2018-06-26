Синоптики прогнозируют сохранение жары в Нижегородской области 27-30 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют сохранение жары в Нижегородской области 27-30 июня 2018 года. Об этом сообщил нижегородский гидрометцентр.

Согласно информации, с 27 по 30 июня погодные условия будет определять антициклон. На фоне повышенного атмосферного давления прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Температурный фон по-прежнему будет превышать многолетние значения, максимальная температура 27 и 28 мая при северном ветре +25°…+28°, вечером +20°…+22°, в ночные часы около +15°.

29-30 мая с переходом ветра на южное направление воздух прогреется днем до +29°, на солнце температура превысит отметку +30°, ночные значения +17°…+20°. К вечеру 30 мая есть вероятность возникновения гроз. Температура воды составит +23°…+24°.

На территории региона сохраняется местами высокая (IV класс), в южных районах чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов и торфяников, при которой посещение лесов запрещено.