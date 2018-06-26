Асфальт повторно просел на месте провала в мкрн Мещерское озеро в Нижнем Новгороде 27 июня Происшествия

Асфальт повторно просел на месте провала в мкрн Мещерское озеро в Нижнем Новгороде 27 июня Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Асфальт повторно просел на месте повреждения коллектора в мкрн Мещерское озеро в Нижнем Новгороде 27 июня 2018 года.

По информации очевидцев, ночью 27 июня возобновились ремонтные работы на месте отремонтированного накануне провала в асфальте на ул. Пролетарской. На месте работали две единицы техники от "Нижегородского водоканала" и работники предприятия. Через дорогу от места проведения работ, напротив здания театра "Вера", из откачивающего шланга на проезжую часть фонтаном лилась вода.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ОАО "Нижегородский водоканал", в этом месте произошло "уплотнение грунта с его последующей просадкой, что вызвало образование деформации". Повторных повреждений коллектора не выявлено. По данным на утро 27 июня, участок огражден защитными конструкциями.

"Восстановление коллектора, как и планировалось ранее, начнется в июле этого года в рамках инвестиционной программы", - напомнили в "Нижегородском водоканале".

Как сообщалось ранее, провал грунта произошел 25 июня. Его размеры составили несколько метров в глубину и ширину.