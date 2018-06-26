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Общество

Шесть школ Канавинского района Нижнего Новгорода прошли приемку к 2018-2019 учебному году по данным на 27 июня

27 июня 2018 16:56  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шесть школ Канавинского района Нижнего Новгорода прошли приемку к учебному году. Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 27 июня 2018 года.

Согласно информации, проведена ранняя приемка школ №№ 52, 121, 55, 110, 167 и школы-интерната №95. В ходе проверки члены комиссии осмотрели помещения школ, проинспектировали устранение выданных предписаний.

Остальные образовательные учреждения Канавинского района пройдут проверку межведомственной комиссии 7 августа, после устранения предписаний, о надлежащем состоянии помещений и качестве предоставления образовательных услуг.

"Межведомственная комиссия провела приемку шести образовательных учреждений Канавинского района. Эти школы по состоянию на 27 июня 2018 года готовы к новому учебному году – все предписания выполнены, учреждения готовы к началу нового учебного года", – пояснила начальник управления образования Канавинского района Надежда Городилова.

Всего в Канавинском районе насчитывается 17 школ.

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