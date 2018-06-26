Международные молодежные проекты обсудили в рамках круглого стола в ЗС НО 27 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Круглый стол "Международные молодежные проекты как фактор формирования патриотизма и укрепления межнациональных связей на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области" прошел Законодательном собрании региона 27 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на обсуждении.

По словам депутата Николая Шумилкова, международные молодежные проекты способствуют сближению всех народностей. Особенно удачным признали международный фестиваль "Вечер русского романса", который прошел 14 марта 2018 года во Дворце Культуры Сормовского района. Он объединил более 800 зрителей, причем не всем желающим в зале хватило места. Участники круглого стола вспомнили, что публика плакала от умиления: как китайские студенты прочувствовали русскую душу и проникновенно пели на русском. Депутат отметил, что первый толчок дал нижегородский исполнитель Роман Втюрин, принимавший участие в "Голосе" на Первом канале. С напутственного слова Пелагеи стал развиваться новый проект. Он добавил, что в Москве каждый последний день января тоже проводят международный День русского романса, в котором участвуют представители 11 стран. В ходе обсуждения участники выдвинули предложение расширить и географию нижегородского фестиваля, пригласив в следующем году "ближайших собратьев" – украинцев и белорусов. Так появилась и идея организации "Вечера славянского романса".

На круглом столе много внимания уделили и проекту "Worldsong", который создали в НЛГУ. Участники исполняют песни на иностранном для них языке, причем русские вокалисты чаще всего выбирают английский, а китайцы – русский. Желающих попробовать свои силы в этом конкурсе с каждым годом все больше, уровень исполнения показывают высокий. Финалисты смогли выступить на гала-концерте в нижегородском театре оперы и балета.

"Искусство и музыка всегда объединяют. Они продвигают общество и помогают преодолевать те сложные моменты, которые возникают порой. Самое главное, что человек, который любит искусство и музыку никогда не сделает никаких подлостей, никогда не унизит ближних, всегда постарается помочь и поддержать. Потому что это такой полет души, который не остановишь", - подчеркнул депутат Законодательного собрания Андрей Тарасов.

Продолжением этой мысли стало выступление обладателя гран-при конкурса Дмитрия Белянского. Солист Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина исполнил ариозо Ленского и русскую народную песню. Представительница ФСИН в свою очередь представила участникам круглого стола песню на английском языке, признавшись, что ее первое образование было музыкальное.

"Сейчас вся страна заражена вирусом футбола. Мы открываем ворота всему миру, чтобы к нам ехали люди. А я предлагаю выступить с инициативой молодежным организациям и людям, занимающимся творчеством, провести международный фестиваль здесь, в России. То есть открыть двери нашей страны не только для любителей футбола, но и для всех желающих, для всех, кто любит искусство, для всех, кто толерантно настроен, чтобы они больше узнали о нас, и мы дружили все вместе", – выдвинул предложение советник главы региона, экс-министр культуры области Сергей Горин.

В ходе круглого стола помимо музыкальных проектов обсудили и другие молодежные мероприятия. Замдиректора Приволжского спортивного студенческого союза Екатерина Шорохова поделилась, что уже 15 лет союз проводит Универсиаду, в которой принимает участие более 2,5 тысяч человек, занимающихся 23 видами спорта. И.о. руководителя НРО "Молодой Гвардии" Иван Калмыков рассказал об образовательной программе "Искусство дипломатии", функционировании ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в нижегородских университетах, патриотических акциях, российско-германском молодежном парламенте, в рамках которого проводятся семинары в Москве и Берлине.

Национальный совет при молодежном парламенте области ежегодно организует Парад дружбы народов, а в этом году провел межнациональные турниры по мини-футболу, посвященные ЧМ-2018.

Множество новых проектов будет реализовано уже в сентябре. Среди них форум "Языковая политика" на базе НГЛУ и Всероссийские соревнования кинологов 10-14 сентября 2018 года в Зеленом городе. 1 сентября 2018 года в Александровском саду пройдет международный форум, на котором соберутся представители всех нижегородских общин. В программе мероприятия традиционные национальные блюда и концерт. Ожидается более пяти тысяч участников.

Участники круглого стола обменялись контактами, чтобы совместными усилиями решать проблемы международной молодежной политики. В ближайшем будущем им предстоит придумать, как расширить рамки существующих музыкальных конкурсов, привлечь к участию еще больше людей. Нерешенным остается вопрос о создании Дома дружбы народов – международного центра, где представители разных национальных общин могли бы свободно взаимодействовать, общаться, готовиться к фестивалям, заниматься творчеством.