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Общество

Прокуратура выявила нарушения при предоставлении сведений о доходах сотрудниками ГУФСИН РФ по Нижегородской области

28 июня 2018 09:28  [24] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила нарушения при предоставлении сведений о доходах сотрудниками ГУФСИН РФ по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 28 июня 2018 года.

По результатам проверки, нарушения законодательства о противодействии коррупции были выявлены в деятельности ФКУ ИК-9, ИК-11, ИК-16, ИК-20, СИЗО-2 регионального ГУФСИН.

Установлено, что отдельными сотрудники предоставили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, сотрудник ИК № 11 не отразил пособие, полученное в связи с переездом на новое место службы в размере 28,5 тысячи рублей. Также семья сотрудников СИЗО-2 приобрела квартиру, при этом совокупный доход семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду, получен менее суммы сделки.

В связи с этим прокуратура внесла представления начальнику регионального ГУФСИН России.

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