ДТС планирует дополнительно отремонтировать шесть участков тепловых сетей в Дзержинске Нижегородской области до конца июля Общество

Дзержинские тепловые сети (ДТС) планируют дополнительно отремонтировать шесть участков тепловых сетей в Дзержинске Нижегородской области до конца июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала группы "Т Плюс" 28 июня.

Согласно информации, в рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов ДТС сверх основного плана ремонтной кампании проведут замену тепловых сетей на внутридворовых территориях. Работы пройдут на проспекте Ленинского Комсомола, улицах Удриса, Островского, Патоличева, Суворова, где в этом году администрацией города запланировано асфальтирование дворовых территорий. Всего на шести сверхплановых участках предстоит заменить 442 погонных метра трубопроводов тепловых сетей. Работы будут завершены до конца июля.

"К нам обратилась администрация города Дзержинска с просьбой проверить свои коммуникации в тех дворах, где в этом году будет производиться асфальтировка дворовых территорий. Оценив состояние своих коммуникаций, мы выявили шесть дворовых проездов, где целесообразно заменить участки тепловых сетей, чтобы в последующем не вскрывать асфальт", – пояснил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.

Первыми начались ремонтные работы у дома №52 по проспекту Ленинского Комсомола.

В то же время в рамках плановых работ на предыдущей неделе были проведены гидравлические испытания на квартальных теплосетях от четырёх центральных тепловых пунктов и трёх тепловых камер, при этом было выявлено и устранено 11 дефектов. Кроме того, было устранено 10 дефектов на квартальных тепловых сетях от Дзержинской ТЭЦ, произведена промывка теплообменников четырёх ЦТП, проведены ремонтные работы на абонентских вводах от четырёх котельных. На текущей неделе проводятся гидравлические испытания тепловых сетей еще от трёх ЦТП и на двух участках магистральных сетей.

СПРАВКА:

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети. Производственная площадка Дзержинские тепловые сети обслуживает 59 км магистральных тепловых сетей и 226 км сетей отопления и горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении), 36 центральных тепловых пунктов.