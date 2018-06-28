Гордума Дзержинска Нижегородской области приняла отчеты руководства города о работе в 2017 году Политика

Дума Дзержинска Нижегородской области приняла отчеты главы города Сергея Попова и главы администрации Виктора Нестерова о работе в 2017 году. Об этом пресс-служба Думы сообщила 28 июня 2018 года.

Согласно информации, руководители думских фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия" высказали предложения в отношении работы главы администрации. Руководитель фракции "Единая Россия" Валерий Артамонов обозначил, что среди приоритетных задач для администрации города обязательно должно быть благоустройство. "Мы как депутаты видим, что в городе не хватает благоустройства дворов, парков, общегородских территорий. Есть несколько способов, как это все осуществить, в том числе, через федеральные, областные, городские программы. Благоустройство – это лицо города, и от того, насколько хорошо оно выполнено, зависит и качество жизни горожан", - сказал он.

"Пока не будут приведены в порядок тротуары, дороги, та большая текущая работа по благоустройству, которая ведется, не будет заметна. Сейчас на сферу благоустройства выделяюсь большие средства из федерального бюджета. Городской бюджет, конечно, тоже участвует, но хотелось бы, чтобы средств, выделяемых на приведение города в порядок из местной казны, было больше, тогда благоустройство будет продвигаться быстрее, и горожане реально увидят, как цветет город, какой он красивый и достойный", - сказал руководитель фракции "Справедливая Россия" Михаил Орлов.

При голосовании по обоим вопросам воздержалась фракция КПРФ.

"Мы хотели бы поставить оценку как главе администрации, так и его команде. Но мы должны просто принять к сведению - посмотреть в отчетности, что вы сделали. Мы и так знаем, что вы сделали. Поэтому за принятие мы голосовать не будем, но и отрицать не будем. Мы воздержимся", – пояснил Александр Терентьев позицию фракции КПРФ по отчету главы администрации города.