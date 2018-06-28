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Происшествия

Один лесной пожар был зарегистрирован в Нижегородской области 28 июня

29 июня 2018 16:44  [22] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один лесной пожар был зарегистрирован в Нижегородской области 28 июня. Об этом сообщается на сайте департамента лесного хозяйства региона 29 июня 2018 года.

Согласно информации, площадь пожара составила 400 кв. м.

По данным деплесхоза, с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 27 лесных пожаров общей площадью 20,11 га. За аналогичный период 2017 года в регионе было зарегистрировано 26 лесных пожаров на площади 12,26 га. Более 70% пожаров произошло по вине местного населения.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", на 28 июня V класс пожароопасности установился в шести муниципальных образованиях: Выксе, Кулебаках, Первомайске, в также в Лукояновском, Починковском и Шатковском районах.

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