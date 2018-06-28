Топонимическая комиссия одобрила название "Утиное озеро" для парка в Дзержинске Нижегородской области Общество

Топонимическая комиссия одобрила название "Утиное озеро" для парка по ул.Терешкова, 82 в Дзержинске Нижегородской области и рекомендовала горадминистрации присвоить такое наименование этой территории. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы 29 июня 2018 года.

Напомним, депутат по округу №12, куда входит территория парка, Дмитрий Меснянкин, предложил дать этому объекту наименование и также попросил жителей города высказать свое мнение по вопросу. В результате согласно "Положению об установлении городских топонимов" он обратился в городскую топонимическую комиссию, и направил не только свой вариант названия, но и варианты, которые предложили жители города.

Сегодня состоялось заседание топонимической комиссии под председательством Вячеслава Постнова, где были рассмотрены семь предложенных наименований: "Утиное озеро", "Нырок", "Серая шейка", "Молодежный", парк имени Ильяшевича, парк им. Циолковского, парк Ленинского Комсомола.

В ходе обсуждения заместитель председателя комиссии Сергей Преснов указал коллегам, что названия "Молодежный", "им.Ильяшевича", "им.Циолковского", "парк Ленинского комсомола" не могут быть рассмотрены в качестве вариантов, поскольку противоречат одному из пунктов Положения об установлении городских топонимов. А именно – дублируют существующие названия. Так, в Дзержинске есть такие объекты, как улица Молодежная, проспекты Циолковского и Ленинского Комсомола, аллея Ильяшевича.

Высказывая мнения по вопросу наименования парка, члены комиссии согласились, что наиболее благозвучным и подходящим названием из оставшихся предложений является "Утиное озеро".

Краевед Станислав Шальнов отметил, что так эту территорию называли еще в советские годы, и название привычно для жителей. Именно этот вариант и стал в итоге однозначным лидером голосования.

"Считаю, что название "Утиное озеро" действительно наилучшее для этого парка. Помимо того, что это словосочетание просто красивое и вызывает позитивные эмоции, оно уже стало привычным для жителей не только этого района, но и других уголков города", - прокомментировал Дмитрий Меснянкин.