Руководство "Нижегородского водоканала" отметило лучших работников в честь 100-летия Нагорного водопроводного участка Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководство ОАО "Нижегородский водоканал" наградило благодарственными письмами лучших работников в честь 100-летия Нагорного водопроводного участка. Об этом сообщает пресс-служба предприятия 2 июля 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, в честь юбилея лучшие сотрудники участка были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Начальник участка Антон Алференок, поздравляя сотрудников, отметил, что главной задачей персонала участка было и остается водоснабжение Нагорной части города (Нижегородский, Советский, Приокский районы, - прим. НИА "Нижний Новгород") качественной водой. "Чем меньше о нас говорят, соответственно, мы лучше работаем. Нам есть, чем гордиться. Наша профессия — это Водоканал и Нагорный водопроводный участок. Пожелаю сотрудникам: будьте счастливы и в работе, и в жизни, и главное — здоровья", - сказал он.



На обслуживании водопроводного участка находится 608 километров водопроводов. В настоящее время на нём работает 180 человек. Каждый день они отвечают за работоспособность 45 водопроводных насосных станций, 1469 пожарных гидрантов, 8839 единиц запорно-регулирующей арматуры, 11307 водопроводных колодцев, 608 километров водопроводных сетей диаметром от 15 до 1400 мм, 88 водоразборных колонок.

"У нас работа ответственная, все-таки верхняя часть города. Коллектив очень хороший, дружный. В меру своих возможностей мы всегда помогаем друг другу, и можем рассчитывать на взаимовыручку, помощь, подстраховку. У нас люди опытные, добросовестные, выполняют все, не считаясь со временем", - отметил инженер снабжения первой категории Сергей Медведев.



"Я думаю, что у нас каждый гордится своей работой. Потому что обеспечивать людей водой очень важно. Наш коллектив — это вторая семья, все идут на работу с удовольствием, это редкость в наше время", - рассказал ведущий инженер отдела благоустройства Ирина Сергачева.