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Политика

ИК НО объяснила назначение членов УИК в Уренском районе от "Яблока" ошибкой территориальной комиссии

02 июля 2018 13:32  [43] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Члены 31-й участковой комиссии Уренского района были назначены в качестве представителей регионального отделения партии "Яблоко" по ошибке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила председатель облизбиркома Оксана Кислицына 2 июля 2018 года.

Напомним, ранее НРО партии "Яблоко" обратилось в избирательную комиссию Нижегородской области с жалобой на формирование участковых избирательных комиссий в Уренском районе. Сообщалось, что территориальная избирательная комиссия назначила в 31 УИК от имени НРО "Яблоко" членов комиссий с правом решающего голоса без ведома самого регионального отделения. По информации НРО "Яблоко", на заседании 29 июня облизбирком отказал в удовлетворении жалобы, не найдя "законных оснований для принятия мер".

Как пояснила НИА "Нижний Новгород" Оксана Кислицына, это связано с тем, что к моменту поступления жалобы данная ошибка ТИКа уже была выявлена и включенные в качестве представителей "Яблока" члены УИКов из комиссий были исключены. Также председатель облизбиркома опровергла информацию оппозиционной партии о том, что представителю НРО "Яблоко" не позволили выступить на заседании 29 июня, пригласив только на оглашение решения. По ее словам, он сам опоздал на заседание и не пожелал затем высказаться.

НРО "Яблоко", между тем, в ближайшее время планирует подать жалобу на действия облизбиркома в прокуратуру и ЦИК РФ.

Напомним, в единый день голосования в регионе 9 сентября пройдут выборы губернатора. Кроме того, в Уренском районе пройдут довыборы в два сельсовета.

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