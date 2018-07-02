Защитник Денис Баранцев продлил контракт с нижегородским ХК "Торпедо" Спорт

Защитник Денис Баранцев продлил контракт с нижегородским хоккейным клубом (ХК) "Торпедо". Об этом сообщается на сайте клуба 2 июля 2018 года.

Согласно информации, новый контракт подписан на два года. В сезоне 2017-2018 годов Баранцев оказался самым результативным игроком обороны. 26-летний защитник перешел в "Торпедо" в 2016 году. С того времени он провел за "Торпедо" 75 матчей и набрал 20 (9+11) очков.

"В следующем сезоне я приложу максимум усилий, чтобы как можно чаще радовать болельщиков своей игрой. Уверен, мы будем бороться за самые высокие места", – приводятся в сообщении слова Баранцева.