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Происшествия

Суд приговорил нижегородку к условному сроку за мошенничество с грантом на малый бизнес

03 июля 2018 09:06  [208] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил нижегородку к условному сроку за мошенничество с грантом на малый бизнес. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 3 июля 2018 года.

По информации суда, в октябре 2012 года нижегородка в Советском районе зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, подала заявку на получение мер господдержки и получила грант на 300 тысяч рублей. Согласно договору, грант ей предоставили на реализацию проекта "Организация минибаров по производству и продаже обогащенных кислородом коктейлей". Деньги должны были быть освоены в течение одного года, но женщина использовала средства на собственные нужды.

Суд назначил 42-летней обвиняемой 2,5 года лишения свободы условно по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Также должна выплатить региональному министерству промышленности, торговли и предпринимательства ущерб в размере 300 тысяч рублей.

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