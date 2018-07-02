"В развитии авиационной отрасли нужно не догонять, а работать на перспективу", - Олег Лавричев Бизнес

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Генеральный директор АО «АПЗ», председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев выступил с докладом «Комплексное решение системных проблем авиационной отрасли ОПК», представив интересы Союза авиапроизводителей России в Совете Федерации РФ на заседании Совета по законодательному обеспечению ОПК и военно-технического сотрудничества при комитете по обороне и безопасности.

Очередное заседание Совета было посвящено правовым и технологическим аспектам развития отрасли. Авиационная промышленность в России - одна из высокотехнологичных отраслей экономики, вносящая весомую долю в бюджет страны. В ней трудятся более 400 тысяч человек. Промышленные предприятия и научные организации отрасли расположены во всех федеральных округах страны, а производимая техника надежно обеспечивает обороноспособность государства. По итогам выполнения ГОЗа российский ОПК в 2017 году произвел 139 боевых самолетов, 214 вертолетов, за этот период в войска поступило около 200 беспилотных летательных аппаратов.

- Вместе с тем сегмент гражданской авиации в объеме производства отрасли составляет всего 16%. Для сравнения: такие современные корпорации, как «Боинг», имеют одинаковый и военный, и гражданский сегмент. Отсутствие удобных эффективных, экономичных, надежных и дешевых авиационных средств сегодня существенно сдерживает развитие нашей страны, - отметил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

В настоящее время в авиационной отрасли сложился дисбаланс, когда при развитом и конкурентоспособном на мировом рынке военном производстве доля отечественной гражданской продукции составляет около 2% на рынке самолетостроения и 12% - на рынке вертолетостроения. Для решения этой проблемы на государственном уровне создан ряд программ. Разрабатывается стратегия развития авиационной промышленности до 2030 года.

- Проектом стратегии планируется к 2030 году увеличить объем отечественного авиапрома на 90% и обеспечить присутствие российской гражданской продукции и на зарубежных рынках, - отметил заместитель директора департамента авиационной промышленности минпромторга РФ Дмитрий Лысогорский.

Своим видением решения проблем в сложившейся ситуации на заседании Совета поделились представители Совета Федерации, минпромторга РФ, «Рособоронэкспорта», ведущих предприятий отрасли, таких как «Объединенная авиастроительная корпорация», Центральный институт авиационного моторостроения и другие. Олег Лавричев в своем докладе озвучил предложения, подготовленные совместно с Союзом авиапроизводителей России:

- Нам нужно создавать такие условия, которые обеспечат реальный подъем отрасли, что возможно только размещением крупных государственных заказов. От 200-300 самолетов гражданского класса надо производить ежегодно для того, чтобы это направление стало конкурентоспособным. Безусловно, необходима координация работы в авиационной отрасли по всей цепочке кооперации. Тогда работа в отрасли, начиная с постановки задач, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, испытаний, подготовки производства, постановки на серию, будет реализовываться не в длинных отрезках времени, а в достаточно коротких циклах. Нам нужно обеспечить динамичное внедрение в серийное производство новейших средств авионики, используемых в современных летательных аппаратах. В развитии авиационной отрасли нужно не догонять, а работать на перспективу.

Поднимались на заседании также вопросы несовершенства законодательной, нормативной базы, организации полетов БПЛА в общем воздушном пространстве, необходимости привлечения инвесторов, оказания господдержки предприятиям отрасти, подготовки кадров, импортозамещения и многие другие.

- Россия всегда была, есть и будет авиационной державой, без этого нам некуда идти дальше, - высказался в завершение заседания председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. - Вы прекрасно понимаете, что суперсовременные боевые, транспортные самолеты нам никто никогда не продаст. Мы их должны разрабатывать сами, и у нас для этого все есть. …Я бывал на многих предприятиях и видел прекрасное оснащение оборудованием - по последнему слову техники. Но из-за того, что хромает кооперация, оборудование не на 100% используется. А на нем, да с умом наших конструкторов, можно делать такие вещи, что другим странам и не снилось, а у нас опять где-то что-то мешает. Я благодарен вам за высказанные проблемы, давайте их решать сообща.

Предложения всех участников заседания внесены в протокол, на основании которого будут составлены рекомендации Федеральному Собранию, Правительству РФ, Военно-промышленной комиссии, Генеральной прокуратуре, Счетной палате, а также интегрированным структурам авиационной промышленности.

Людмила Фокеева.

Фото Александра Барыкина.