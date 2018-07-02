У кого заказать создание сайта?

Услуга по созданию сайтов в последнее время очень популярна. В сети можно найти огромное количество предложений на этот счет. Как выбрать исполнителя, не потратив зря время и деньги?

У многих, при приобретении определенной продукции срабатывает принцип: если дорого, значит качественно. Только не всегда стоит ему следовать. Хорошо, если есть знакомые, которые могут реализовать имеющиеся пожелания или проконсультировать по работе ресурса. Если же их нет, тогда можно заказать создание сайта у нас. Это будет правильным решением.

Веб-студии могут считаться одним из наиболее надежных вариантов. В основном речь идет о стабильно развивающихся организациях, которые могут предложить многочисленные услуги по данному направлению. Как правило, - это создание рабочих сайтов и их продвижение, написание контента, юзабилити и другие услуги. Также между студией и заказчиком может заключаться договор, подтверждающий факт сотрудничества.

Имеется еще один вариант, у кого можно заказать создание сайта, и его нельзя игнорировать. Речь идет о фрилансерах. С одной стороны, это профессионалы, владеющие навыками создания и продвижения сайтов, имеющие опыт работы в этом деле. Только работают они самостоятельно. Хорошо, если это будет хороший специалист, который сделает все как нужно и отработает заплаченные деньги. Начиная сотрудничество с фрилансерами, можно рассчитывать на более низкую стоимость услуг, только при этом имеются существенные риски получить некачественный результат или вовсе потерять все деньги.

Частные веб-мастера являются теми же фрилансерами, только контактной информации об этих людях очень мало. При этом имеется огромный риск, что можно получить услуги низкого качества за большие деньги, после чего человек просто исчезнет. Такой вариант лучше рассматривать, если веб-мастер является хорошим знакомым.

Перед поиском исполнителя, стоит внимательно ознакомиться с предлагаемыми услугами, а также оценить его портфолио. Конечно, разумнее пользоваться услугами проверенных организаций и заказывать создание сайта под ключ. Так можно рассчитывать на качественный результат и эффективную работу ресурса.

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