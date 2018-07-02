Стоит ли отдавать предпочтение готовым домашним заданиям?

Домашнее задание – это важная часть обучения. Очень важно, чтобы ребёнок мог самостоятельно организовать процесс. Дома школьник закрепляет пройденный материал. В дальнейшем он сможет более уверенно оперировать терминами и формулами, поскольку проработал их в деле. В настоящее время приобрести гдз по русскому языку или иному предмету может не составить труда. Быстрее всего сделать это посредством интернета. Однако у готовых домашних задания появилось немалое количество противников. Давайте попытаемся разобраться в преимуществах и недостатках этого метода усвоения информации.

Решебники многим кажутся чем-то неправильным и выходящим за рамки стандартов. На самом деле в них достаточно мало предосудительного. Готовые домашние задания – это первые помощники родителей. Далеко не все предметы даются детям легко. Большинству процесс познания стоит серьёзных усилий. Часто случается так, что над решением примера или правильным написанием размышляет вся семья. В итоге ответ может оказаться далёк от истины. Зачем тратить время на пустые размышления, если можно воспользоваться примером, разобраться в вопросе и найти действительно верное решение. Решебники можно использовать также для проверки самих себя. Таким образом, получится сэкономить массу времени и сил.

Готовые домашние задания способны внести весомый вклад в обучение. Они могут стать незаменимыми в той ситуации, когда ребёнок по ряду причин пропустил несколько занятий. Решебник способен выступить в качестве «репетитора». С его помощью может получиться восполнить пробелы. Готовые домашние задания – это шанс повысить успеваемость ребёнка. Почему бы не воспользоваться таковым, если результат будет во благо. В дальнейшем школьник будет увереннее в себе и может обойтись собственными силами.

Решебник может стать своеобразным стартом на пути к высоким оценкам и лояльному отношению со стороны преподавателей. С его помощью может удастся поднять самооценку ребёнка. Походы в школу перестанут вызывать страх, бурное недовольство и дискомфорт. Однако выбор всё равно за каждым.

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