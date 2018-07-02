УФАС выявило нарушения закона в рекомендации нижегородского минздрава использовать ГИСП и ЭТП ГПБ Экономика

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Региональному минздраву выдано предупреждение о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Нижегородской области 3 июля 2018 года.

Согласно информации, признаки нарушения ч. 1 ст.15 закона о защите конкуренции усмотрены в письме министерства, направленном руководителям областных медицинских организаций.

Согласно письму размещение закупок в рамках ФЗ №44 должно осуществляться с использованием Государственной информационной системы промышленности и объединенной с ней системой информационной ООО ЭТП ГПБ.

Письмо предписывает необходимость размещения закупок в рамках ФЗ №223, независимо от суммы, в системе ГИСП.

Однако сейчас не существует нормативно-правовых актов, которые бы обязывали заказчиков, попадающих под регулирование закона 223 и закона 44, производить закупки на определенных электронных площадках или с использованием определенных электронных сервисов.

Подобная рекомендация лишает заказчика права выбора и устанавливает монопольное положение ООО ЭТП ГПБ.

На основании статьи 39.1 Закона о защите конкуренции территориальный орган ФАС России предупредил министерство здравоохранения Нижегородской области о необходимости отозвать письмо, о чем письменно уведомить всех заинтересованных лиц.

СПРАВКА:

Согласно части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям запрещается принимать акты или осуществлять действия, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.