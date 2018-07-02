УФАС выявило нарушения закона в рекомендации нижегородского минздрава использовать ГИСП и ЭТП ГПБ

Фото:
Региональному минздраву выдано предупреждение о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Нижегородской области 3 июля 2018 года.
Согласно информации, признаки нарушения ч. 1 ст.15 закона о защите конкуренции усмотрены в письме министерства, направленном руководителям областных медицинских организаций.
Согласно письму размещение закупок в рамках ФЗ №44 должно осуществляться с использованием Государственной информационной системы промышленности и объединенной с ней системой информационной ООО ЭТП ГПБ.
Письмо предписывает необходимость размещения закупок в рамках ФЗ №223, независимо от суммы, в системе ГИСП.
Однако сейчас не существует нормативно-правовых актов, которые бы обязывали заказчиков, попадающих под регулирование закона 223 и закона 44, производить закупки на определенных электронных площадках или с использованием определенных электронных сервисов.
Подобная рекомендация лишает заказчика права выбора и устанавливает монопольное положение ООО ЭТП ГПБ.
На основании статьи 39.1 Закона о защите конкуренции территориальный орган ФАС России предупредил министерство здравоохранения Нижегородской области о необходимости отозвать письмо, о чем письменно уведомить всех заинтересованных лиц.
СПРАВКА:
Согласно части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям запрещается принимать акты или осуществлять действия, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+