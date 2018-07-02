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Экономика

Почти 3% акций нижегородского "ОКБМ Африкантов" будут переданы ГК "Росатом" из федеральной собственности

03 июля 2018 16:54  [340] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 3% акций нижегородского АО "ОКБМ Африкантов" будут переданы госкорпорации "Росатом" из федеральной собственности. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации 3 июня 2018 года.

Согласно документу, передача акций должна быть проведена в течение шести месяцев. "Росатому" будет передано 169 млн 949 тысяч 748 акций по номинальной стоимости, которая составляет 1 рубль.

СПРАВКА:
АО "ОКБМ Африкантов" входит в контур управления АО "Атомэнергомаш" - энергомашиностроительного дивизиона "Росатома". Доля "ОКБМ Африкантов" в выручке "Атомэнергомаша" за 2017 год составила 31,7 %. Компания является главным конструктором и комплектным поставщиком реакторных установок раз личного назначения и головной межведомственной организацией по проблемам перезарядки корабельных ядерных реакторов.

Согласно уставу общества, его уставный капитал состоит из 5 млрд 724 млн 837 тысяч 626 акций номинальной стоимостью 1 рубль.

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Теги:
Росатом
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