Последние новости рубрики Общество
04 июля 2018 09:19  [46] Жители Сормовского района высказались за сохранение маршрутов Т-65, Т-76 и Т-78 в Нижнем Новгороде
04 июля 2018 09:06  [50] Прокуратура внесла представления нижегородскому предпринимателю за сброс ЖБО в Сормовском районе
03 июля 2018 18:38  [182] Депутаты нижегородского Заксобрания обсудили проблемы проведения общественного контроля
03 июля 2018 18:33  [317] Нижегородский минстрой рассчитывает решить проблему дольщиков ЖК "Квартал Европейский" к концу 2020 года
03 июля 2018 18:19  [196] Мэрия Нижнего Новгорода планирует установить 43 "лежачих полицейских" вблизи школ к 1 сентября
03 июля 2018 17:51  [906] Задолженность нижегородцев по имущественным налогам снизилась на 47% за I полугодие 2018 года
03 июля 2018 17:09  [628] Семь жителей Нижегородской области задекларировали доход в размере от 1 млрд рублей за 2017 год
03 июля 2018 16:39  [153] Карантин по бешенству введён в Сарове Нижегородской области
03 июля 2018 15:28  [189] Правки в КоАП РФ о вождении в нетрезвом виде вступили в силу 3 июля 2018 года
03 июля 2018 13:41  [1210] Движение общественного транспорта временно изменилось в Автозаводском районе с 3 июля
Общество

Прокуратура внесла представления нижегородскому предпринимателю за сброс ЖБО в Сормовском районе

04 июля 2018 09:06  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представления индивидуальному предпринимателю за несанкционированный сброс жидких бытовых отходов в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 4 июля 2018 года.

По результатам прокурорской проверки установлено, что 17 апреля 2018 года водитель по устному поручению индивидуального предпринимателя осуществил выкачку ЖБО нецентрализованной канализации из колодца у д. 22 по ул. 8 Марта и вылил отходы в гаражном кооперативе в районе ул.Белозерской, Щербакова и Коминтерна. Отмечается, что водитель ранее уже привлекался к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). При этом, как сообщает прокуратура, индивидуальный предприниматель не имеет лицензии на осуществление деятельности по транспортировке ЖБО.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии), внесены представления.

Напомним, что в феврале 2018 года был установлен факт незаконного слива ЖБО в районе ул. Родионова (Нижегородский район), в результате чего в течение месяца жители района страдали от сильного запаха.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph