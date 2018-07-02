Прокуратура внесла представления нижегородскому предпринимателю за сброс ЖБО в Сормовском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представления индивидуальному предпринимателю за несанкционированный сброс жидких бытовых отходов в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 4 июля 2018 года.

По результатам прокурорской проверки установлено, что 17 апреля 2018 года водитель по устному поручению индивидуального предпринимателя осуществил выкачку ЖБО нецентрализованной канализации из колодца у д. 22 по ул. 8 Марта и вылил отходы в гаражном кооперативе в районе ул.Белозерской, Щербакова и Коминтерна. Отмечается, что водитель ранее уже привлекался к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). При этом, как сообщает прокуратура, индивидуальный предприниматель не имеет лицензии на осуществление деятельности по транспортировке ЖБО.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии), внесены представления.

Напомним, что в феврале 2018 года был установлен факт незаконного слива ЖБО в районе ул. Родионова (Нижегородский район), в результате чего в течение месяца жители района страдали от сильного запаха.