Газ будет отключен в г.о. Выкса Нижегородской области 10 июля в связи с ремонтными работами Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Газ будет отключен в г.о. Выкса Нижегородской области 10 июля 2018 года в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает администрация городского округа 4 июля.

Согласно информации, 10 июля с 10:00 до 16:00 будут проводиться плановые ремонтные работы оборудования газораспределительной станции, связанные с полной остановкой ГРС №67 г. Выкса. Работы на ГРС будет производить ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород Арзамасское ЛПУ МГ".

В связи с этим возможна приостановка подачи газа потребителям г.Выкса, п.Мирный, д.Змейка, д.Тамболес, с. Нижняя Верея, с. Проволочное, с. Верхняя Верея, р.п.Шиморское, р.п.Досчатое, с.Мотмос, п.Туртапка, п.Дружба, п.Ризадеевский, п.Ближне-Песочное, р.п.Виля, д.Грязная, с.Борковка.

В связи с этим администрация просит жителей городского округа в этот день не пользоваться газовыми приборами.