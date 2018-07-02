Стоит ли верить отзывам в интернете?

Выбирая товар или услугу, мы довольно часто обращаемся к отзывам коллег по интересам. Далеко не все пользователи считают этом метод эффективным. Некоторые потребители не верят, что комментарии могут быть правдивыми и содержательными одновременно. Такое мнение можно считать ошибочным. Просто необходимо доверять надёжным и проверенным источникам, например, таким как https://mirotzyvov.com/, где информация тщательно проверяется, и присутствуют жёсткие требования к участникам процесса.

Нет секрета, что опытные маркетологи используют отзывы со стороны потенциальных потребителей в свою пользу. При помощи этого инструмента легко управлять общественным мнением. Однако если покупатель будет проявлять бдительность и внимательность, то его не удастся «обвести вокруг пальца». Нужно научиться отличать реальный отзыв от сфабрикованного. Сделать это не так сложно.

Большую роль играет источник. Нельзя рассчитывать на тот факт, что на сайте компании будет присутствовать даже малейший негатив. Предпочтение стоит отдавать специализированным порталам, которые консолидируют на своих страницах информацию от пользователей. Желательно задействовать сразу несколько источников, если речь идёт о дорогостоящей покупке.

Порталы могут иметь узкую специализацию, а именно касаться исключительно ресторанов или салонов красоты либо включать все отзывы без исключения. Не стоит обходить своим вниманием ни те, ни другие. Только подключив все ресурсы, удастся попробовать воссоздать реальную картину происходящего.

Обязательно нужно обращать внимание на содержание посылов. Отзывы должны включать подробности и детали. Если комментарий состоит из одной фразы, к примеру, «всё плохо», то не стоит обращать на него внимание. Каждое мнение должно быть обоснованным. Большой плюс, если указана дата посещения торговой точки или сервиса. Чем больше подробностей, тем лучше. Наличие качественных фотографий – это факт, на который также стоит обратить внимание.

Если плохих отзывов больше, то наверное не стоит спешить с выводами. Психология человека такова, что он гораздо быстрее «выплеснет» негатив, чем найдёт время для того чтобы сказать несколько хороших слов. Изучайте не количество отзывов, а их суть.

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