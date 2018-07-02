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Общество

Ростуризм создал оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности "Натали Турс" и DSBW-TOURS

04 июля 2018 15:06  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ростуризм создал оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности "Натали Турс" и DSBW-TOURS. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Напомним, ООО "Панорама Тур" (торговая марка "Натали Турс") аннулирует путевки в период с 4 июля по 30 сентября. Днем ранее ООО "Туроператор ДСБВ-ТУРС" сообщило о прекращении деятельности.

Созданный рабочий орган во главе с руководителем Ростуризма будет осуществлять мониторинг ситуации и вырабатывать решения при участии представителей МИД России, Роспотребнадзора, Росавиации, Ассоциации "Турпомощь", а также общественных объединений туроператоров.

Также в Ростуризме организована работа "горячей линии". Информацию о ситуации с "Натали Турс" и рекомендации по действиям, которые необходимо предпринять, туристы смогут получить по телефонам: +7 (495) 607-71-17 и +7 (499) 678-12-03.

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Теги:
Туризм
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