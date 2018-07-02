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Ростуризм создал оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности "Натали Турс" и DSBW-TOURS. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.
Напомним, ООО "Панорама Тур" (торговая марка "Натали Турс") аннулирует путевки в период с 4 июля по 30 сентября. Днем ранее ООО "Туроператор ДСБВ-ТУРС" сообщило о прекращении деятельности.
Созданный рабочий орган во главе с руководителем Ростуризма будет осуществлять мониторинг ситуации и вырабатывать решения при участии представителей МИД России, Роспотребнадзора, Росавиации, Ассоциации "Турпомощь", а также общественных объединений туроператоров.
Также в Ростуризме организована работа "горячей линии". Информацию о ситуации с "Натали Турс" и рекомендации по действиям, которые необходимо предпринять, туристы смогут получить по телефонам: +7 (495) 607-71-17 и +7 (499) 678-12-03.
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