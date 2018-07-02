Директор Большемурашкинского детского сада "Росинка" в Нижегородской области будет уволен после скандала с воспитателем

Руководителю МБДОУ "Детский сад "Росинка" Большемурашкинского района приказом районного управления образования от 7 мая 2018 года объявлен выговор, с 9 июля 2018 года руководитель учреждения будет уволен. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Согласно сообщению, еще в апреле 2018 года информация о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей воспитателем детского сада поступила в управление образования района и министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. По данному факту было проведено служебное расследование, по итогам которого воспитателя отстранили от работы с детьми с 25 апреля 2018 года, а со 2 июля 2018 года уволили.
Напомним, в СМИ появилась информация, что воспитательница детского сада "Росинка" в присутствии детей выражалась нецензурной бранью, и, по словам воспитанника, ударила его ногой в живот. В начале июля по данному факту началась доследственная проверка.
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