Выставка продукции производителей малых архитектурных форм состоится в Нижнем Новгороде в начале августа Бизнес

Денис Лабуза Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выставка продукции нижегородских производителей малых архитектурных форм состоится на базе технопарка "Анкудиновка" в начале августа 2018 года. Об этом сообщил член правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза, комментируя состоявшийся 4 июля круглый стол "Комфортная городская среда — участие бизнеса. Социальная ответственность бизнеса. Корпоративное волонтерство".

"Данным мероприятием организаторы стремились решить несколько вопросов, и первый из них - рассказать нижегородскому малому и среднему бизнесу, который производит малые архитектурные формы, как правильно участвовать в тендерах на Госзакупки по программе "Формирование комфортной городской среды", - рассказал Денис Лабуза.

По его словам, средства по программе уже поступают, кроме того, четыре муниципалитета области уже выиграли федеральные деньги и по другим программам. "С каждым годом финансирование программы "Формирование комфортной городской среды" будет увеличиваться. Только в этом году уже 1,5 млрд рублей выделено Нижегородской области, хотя вначале говорилось о сумме 1,1 млрд. Отчасти это можно даже назвать некоей возрожденной программой "Покупай нижегородское". Только раньше она была связана с продуктами, а сейчас есть задача постараться, чтобы максимально в освоении федеральных денег на закупку малых архитектурных форм для муниципалитетов региона участвовали именно нижегородские производители. И тем самым будет достигнут мультипликативный эффект от укрепления нижегородского малого и среднего бизнеса, который платит в регионе налоги", - отметил член правления ТПП.

Также участники круглого стола обсудили планы по организации на базе технопарка "Анкудиновка" выставки, в рамках которой нижегородские производители смогут показать образцы производимых ими малых архитектурных форм.

"Выставка нужна и главам районых муниципалитетов, и главным архитекторам районов, которые закладывают проектно-сметную документацию по программе "Формирование комфортной городской среды". В зависимости от выделенных сумм необходимы малые архитектурные формы от нижегородских производителей самого разного сегмента – и сложные, дизайнерские, дорогие, и лаконичные, демократичной цены. Я считаю, что очень важно, чтобы городские пространства были наполнены объектами, притягивающими активность, становились площадками для проведения различных мероприятий. А для этого необходимы не только лавочки, урны, фонари, но и амфитеатры, сцены, объекты торговли в едином стиле, санитарные объекты – тогда городским пространствам будет обеспечена событийность, это базовые вещи, которые влияют на повышение туристической привлекательности муниципалитета в целом", - подчеркнул Лабуза.

По словам Дениса Лабузы, в выставке, которая состоится в первой декаде августа, примет участие руководитель Института городской среды Нижегородской области Дарья Шорина, которая также ознакомится с нижегородским ассортиментом малых архитектурных форм и, в свою очередь, поделится наработками единого архитектурного стиля Нижнего Новгорода – чтобы производители представляли, в каком направлении им нужно двигаться, чтобы стать участниками программы "Формирование комфортной городской среды".

"Торгово-промышленная палата Нижегородской области, министерство ЖКХ Нижегородского региона, министерство промышленности и предпринимательства ждут заявок на участие в выставке от нижегородских производителей, - говорит Денис Лабуза. – Площади технопарка "Анкудиновка" позволяют вместить большое количество участников. Важно понимать, что выставка продукции производителей малых архитектурных форм – это возможность для нижегородского малого и среднего бизнеса уже сегодня получить госзаказ", - подчеркнул Денис Лабуза.