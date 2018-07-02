Цветочный бизнес: как региональная компания становится федеральной?

За последние несколько лет бизнес-аналитики делали различные прогнозы относительно цветочного рынка. Кто-то говорил, что в связи с нестабильным курсом рубля стоимость цветов придется значительно увеличить, и это снизит спрос. Некоторые придерживались оптимистичных прогнозов, что к 2019 году продажи вырастут на 23% в сравнении с 2014.

Нам бы хотелось отойти от теоретических рассуждений и рассмотреть конкретный пример того, как можно развивать свое дело вне зависимости от прогнозов и планов.

Интернет-магазин Семицветик был открыт в 2008 году как служба доставки цветов по Санкт-Петербургу и области. На тот момент это было рискованно, потому что доверия к торговле через сеть не было. Но для предпринимателя были значительные преимущества: не нужно открывать салоны по всему городу, достаточно оборудовать склад, а также появилась возможность принимать большие заказы на 101 и 501 розу.

В то время мода на цветы возвращалась, и взамен букетам в прозрачной пленке из 5-7 бутонов люди начали покупать большие пышные композиции. Этому отчасти способствовало развитие социальных сетей. Девушки выкладывали фото с цветами, молодые люди видели, какой эффект производят цветочные охапки и стремились покупать именно их, а не скромные букетики. Через некоторое время при заказе больших композиций клиенты начали интересоваться, нет ли в ассортименте магазина подходящих ваз, потому что стандартные не годятся. Так появились букеты в корзинах и шляпных коробках, в которых очень удобно дарить огромные ансамбли.

Этот пример показывает, что секрет успеха бизнеса прост: покупатели сами диктуют стратегию развития. В данном случае было то же самое. Кто-то просил анонимную доставку, кто-то приложить открытку с теплыми пожеланиями. Ассортимент магазина начал расширяться. Появились сопутствующие товары: игрушки, шары, конфеты - все, что нужно, чтобы букет превратился в самодостаточный подарок. Сейчас в Семицветике есть даже куклы, которые часто покупают по случаю рождения малыша, крестин или детских праздников.

Большим толчком в развитии компании стали международные флористические форумы, где есть возможность не только узнать модные тенденции цветочного дела, но и обменяться опытом с коллегами, познакомиться с новыми поставщиками, наладить деловые контакты. Такие мероприятия уже несколько лет проходят в Москве. Это значительно упрощает поиск партнеров, дает возможность флористам повышать квалификацию и создавать дизайнерские ансамбли, граничащие с настоящим произведением искусства.

Чтобы интернет-магазин Семицветик стал пожалуй флористическим брендом Санкт-Петербурга, потребовалось почти 10 лет. За это время были налажены постоянные поставки с качественных отечественных и зарубежных плантаций, всегда в наличие не только срезанные цветы, но и лидер мировых цветочных новинок - стабилизированная роза в колбе, в штате - профессиональные флористы.

Так происходит развитие цветочного бизнеса вглубь. Теперь настало время для его расширения. В 2018 году компания Семицветик с гордостью заявляет, что становится федеральным сервисом по доставке цветов. Заказ букетов доступен в 52 городах по всей России, в том числе и в Нижнем Новгороде. На сайте компании https://nizhniy-novgorod.semicvetic.com/ представлен пока ограниченный ассортимент. Но уже через несколько месяцев для заказа станут доступны цветные розы (синие, черные, радужные), длинные эквадорские розы высотой в 1,5 метра и даже каланхоэ или гортензия. Компания шла к этому последний год и за это время смогла отобрать в каждом регионе партнеров, которые отвечают ее высоким стандартам качества продукции и обслуживания.

Пример роста цветочного интернет-магазина Семицветик показывает, какие бы прогнозы не делали аналитики, почти все зависит от умения чувствовать клиента и гибко вести бизнес, постоянно внедрять инновации в ассортимент и не бояться выйти за пределы ниши, когда вы чувствуете, что занимаете в ней устойчивое положение.

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