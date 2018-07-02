Почти 23,5 тысячи жителей погасили долги за тепло и горячую воду в Дзержинске и Кстове Нижегородской области в ходе акции

Почти 23,5 тысячи жителей погасили задолженность за тепло и горячую воду в Дзержинске и Кстове в ходе акции "Весна – тают пени" нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

Как сообщила пресс-служба компании 5 июля 2018 года, акция проводилась совместно с ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ).

Акция стартовала в апреле. Ее участниками стали жители, оплатившие в срок до 10 июня всю сумму долга за отопление, горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии и ГВС перед ПАО "Т Плюс" и АО "НКС", а также текущие платежи. При выполнении условий акции по лицевому счету жителя списывались пени, ранее начисленные за несвоевременную оплату данных услуг. Не допускались к участию в акции клиенты компании, у которых задолженность взыскана или взыскивается в судебном порядке, а также оформившие соглашение о рассрочке платежа.

"Подобные акции мы проводим не первый раз. Опыт показывает, что списание пени – хороший стимул для должника расплатиться с долгами. На этот раз они оплатили около 41 млн рублей. Вместе с тем настоятельно рекомендую прочим должникам урегулировать проблему задолженности. Не нужно доводить до ситуации, когда за долги по решению суда накладывают арест на банковские счета, на имущество или в период отпусков лишиться возможности выехать на отдых за границу", – отметил директор нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.