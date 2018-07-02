Более 100 киосков демонтировано в Сормовском районе Нижнего Новгорода за I полугодие 2018 года Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Более 100 киосков демонтировано в Сормовском районе Нижнего Новгорода за I полугодие 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 6 июля.

Накануне был демонтирован очередной незаконный киоск – у дома №7 по улице Никиты Рыбакова, в котором торговали продуктами питания. Ранее в администрацию района поступали многочисленные жалобы от жителей близлежащих домов на киоск, размещенный по указанному адресу. Несмотря на уведомление о необходимости прекращения незаконной деятельности, владелец продолжал торговлю.

Такие объекты подлежат демонтажу и перемещению на стоянку временного хранения. За последнее время туда были отправлены киоски, располагавшиеся по адресам: ул.Исполкома, 8; ул. Коминтерна, напротив ТЦ "Сормовские Зори"; ул. Ефремова, 8б; ул. Светлоярская, 34.

Всего за шесть месяцев текущего года сотрудниками управления экономического развития администрации Сормовского района было составлено 72 протокола об административных правонарушениях на лиц, осуществляющих торговлю в неустановленных местах, и демонтирован 101 незаконный нестационарный торговый объект.