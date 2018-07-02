Уголовное дело возбуждено по факту травмирования водителя погрузчика на предприятии в г.Бор Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования водителя погрузчика на предприятии в г.Бор Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 6 июля 2018 года.

По версии следствия, утром 1 июня 2018 года на территории завода по производству комплектующих для автотранспорта, расположенного в г. Бор, при транспортировке электропогрузчика водитель выпал из кабины и был придавлен транспортным средством. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).