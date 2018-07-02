Выбор оружия и снаряжения для страйкбола

Страйкбол в последнее время становится все более популярным. Речь идет о симуляции реальных боевых действий с использованием специального оружия. В игре все приближено к реальным условиям: используется настоящая экипировка и копии боевого оружия. По отзывам тех, кто играл в эту игру, она приветствует честность и порядочность. Действительно, пули из пластика не причинят вреда, а после попадания, игрок должен сам в этом признаться. В соревновании принимают участие две или больше команд. У каждой свое обмундирование и оружие.

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Выбор оружия для страйкбола.

Важно учесть, что игровой пулемет любой из моделей имеет приличный вес в 5 кг. При этом есть оружие, которое изготавливается из металла. Оно очень прочное, но тяжелое в переноске. Модели из пластика имеют меньший вес. Они удобны, только отличаются меньшим запасом прочности. Идеальным вариантов может стать пулемет, который изготовлен с использованием пластика и стали. Он обладает оптимальным весом и имеет продолжительный срок эксплуатации.

Игровой пулемет не просто эффективное, но и вполне реалистичное оружие. Внешне его сложно отличить от оригинала, что придает игре нужный антураж и делает ее правдоподобной. Поэтому адреналин при стрельбе из такого пулемета гарантирован.

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Экипировка для страйкбола.

Чтобы полностью проникнуться действом в страйкболее используется настоящая экипировка. Она позволяет игроку иметь примерит настоящее военное снаряжение. Потому что игра предполагает создание реальных боевых действий. Экипировка команд может иметь собственные знаки отличия. Маски или защитные очки должны присутствовать в распоряжении каждого игрока. Перед игрой защитные элементы должны проходить тесты на прочность. Для этого по ним делаются выстрелы из наиболее мощного привода.

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